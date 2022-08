"Todo dia tem arte" é o novo projeto do Daiene Cliquet Artes

publicidade

O projeto conta com 11 expressões culturais, desenvolvidas nas comunidades de forma inteiramente gratuita, com o objetivo de realizar um calendário de atividades artísticos-culturais, relacionadas às culturas populares, incluindo o teatro de bonecos e diversas áreas do artesanato. Oficinas e apresentações fazem parte da programação que conta com mais de dez espetáculos convidados, na segunda edição do Bonecos Alegria, em Gramado, Canela e Nova Petrópolis, e a 5ª Mostra de Teatro Lambe-lambe, mantendo a valorização da expressão artística genuinamente brasileira, criado em 1989 pelas bonequeiras pedagogas nordestinas Denise de Santos e Ismine Lima. O lambe-lambe é uma arte bonequeira reconhecida internacionalmente, que em setembro completa 33 anos de criação, e será apresentado com o Bus da Cultura, em Gramado.

O “Todo dia tem arte” foca na valorização da diversidade e pluralidade das expressões culturais, englobando diversos estilos de arte, oportunizando um leque de atividades artísticas, desde as opções lúdicas através das apresentações, até as formativas, com as oficinas que poderão gerar até oportunidade de renda. Mas, principalmente, mantendo a essência do projeto que é valorizar por meio de vivência prática da cultura popular. Todas as oficinas buscam ações afirmativas de descentralização das atividades artísticas, tendo como foco as comunidades atendidas pelos locais contemplados.

O projeto Todo dia tem arte, será realizado com financiamento do Pró-cultura RS - Governo do Estado do Rio Grande do Sul.

Oficinas:

16 e 17 de agosto - fantoches bichinhos, nas escolas Quatro Estações e Amiguinho de Picada Café.

22 de agosto - fantoches gaúchos no CTG Manotaço, em Gramado.

24 de agosto - Oficina Arte em Feltro e preço x valor, na Fundação Projeto Terra, em São Francisco de Paula.

29 de setembro - teatro de objetos, no Centro Social Padre Franco, em Canela.