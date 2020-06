Três de Maio conta com totens de álcool em gel em locais públicos

publicidade

A fim de incentivar as medidas protetivas contra o Covid-19, seguindo as recomendações dos órgãos de saúde, a cidade de Três de Maio conta, a partir desta semana, com 15 totens de álcool em gel distribuídos em pontos estratégicos do município. A ação partiu da Secretaria Municipal de Saúde de Três de Maio com o objetivo de facilitar e incentivar ainda mais a higiene das mãos.

O equipamento possui acionamento com o pé, sendo eficaz contra contaminações na hora de despejar o álcool, pois não é necessário encostar as mãos. A secretária de saúde, Gislaine Mella, ressalta que a ideia visa a conscientização da população. “Queremos auxiliar a população neste momento de cuidado e que todos devem se conscientizar, então pedimos para que estes 15 totens sejam cuidados e preservados”.

Os totens estão distribuídos nas unidades de saúde de Três de Maio, no prédio central da prefeitura, na farmácia da Secretaria da Saúde e no Centro de Atenção Psicossocial (CAPS). Além destes locais, também estão na praça Henrique Becker Filho, na rodoviária e no Poliesportivo.