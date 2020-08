Três Passos recebe ambulância equipada com UTI Móvel

publicidade

Em mais uma ação, que integra o programa de responsabilidade social “Fazer o Bem Faz Bem – Alimentando o Mundo com Solidariedade”, a empresa JBS fez a doação de uma ambulância ao Fundo Municipal de Saúde da Prefeitura de Três Passos. A ambulância, equipada com UTI Móvel, avaliada em R$ 193 mil será um reforço no enfrentamento da pandemia do novo coronavírus.

Conforme a administração municipal, esta será a primeira ambulância do município neste porte, e será utilizada em atendimentos emergenciais na Atenção Básica. “Fomos um dos municípios contemplados com as doações da empresa e estamos muito gratos por isso, e, até, um pouco surpresos, pois não imaginávamos que seríamos contemplados com uma ambulância tão completa, inclusive com UTI Móvel”, ressaltou.

A gerente da Unidade, salientou que no programa estruturado pela JBS para apoiar o país no enfrentamento da Covid-19, o pedido por ambulâncias foi uma das principais demandas apontadas no mapeamento feito junto às prefeituras. “Esse veículo é um legado que fica para a nossa cidade e que ajudará a salvar muitas vidas, inclusive depois que tudo isso passar”, disse ela.

Além da UTI Móvel, neste mês, o projeto da JBS, realizou a doação para a Unidade Sentinela de 5 mil máscaras de tecido, 7,7 mil litros de produtos de higiene e limpeza (álcool líquido e em gel, desinfetante hospitalar e sabonete líquido) e 70 mil equipamentos de proteção individual (EPIs), como máscaras cirúrgicas e luvas de procedimento. Muitos destes materiais recebidos, foram repassados ao Hospital de Caridade de Três Passos.