Tradicional fábrica de refrigerantes volta às atividades em Santa Maria

publicidade

A Cyrilla, empresa santa-mariense de refrigerantes, retornou às atividades após 12 anos parada. A fábrica centenária foi resgatada por três empresários, Luiz Antônio Marquezan, José Antônio Saccol e Lairton Padion, que mantiveram as fórmulas das bebidas e investiram no retorno. A tradicional Cyrillinha, refrigerante de laranja, está à venda em garrafas de vidro não retornáveis de 275ml e em garrafas pet de 500ml.

Histórica em Santa Maria, a Cyrilla retornou às atividades há 60 dias. Agora, com o investimento dos três empresários, a fábrica recebeu um alto investimento tecnológico para se manter no mercado. A expansão dos produtos foi planejada e acontece em formato espiral: primeiro fortalecer no centro da cidade, depois nos bairros e, após, vender para a região. Um dos sócios, Luiz Marquezan, destaca que cerca de 90% dos bares, restaurantes e mercados já receberam as bebidas. “A produção foi muito bem aceita e a demanda foi muito maior do que a produção. Estamos tendo resultados acima do esperado”.

Os preparativos para o retorno da empresa que foi sucesso nos anos 1980 e 1990 já estavam acontecendo, e há aproximadamente 4 anos atrás, tudo já estava encaminhado. Segundo Luiz, os sócios tiveram o apoio da prefeitura de Santa Maria para agilizar o processo. Hoje, a Cyrilla conta com uma estrutura moderna e preparada para atender às demandas do público, que recebeu muito bem a volta dos refrigerantes.

Fundada em 1910, a empresa tinha a tradição em todo o Rio Grande do Sul por vender a bebida de tom alaranjado à base dos óleos da casca de laranja, a Cyrillinha. Para o retorno, a bebida segue a fórmula original e a técnica de produção será a mesma. Além da Cyrillinha, a empresa também retorna ao mercado com outros produtos: água tônica, água com gás e as tradicionais bebidas de laranja e limão, além do guaraná, considerado um dos mais antigos do país.