Treinamentos qualificam atendimento em UTI

O Núcleo de Educação Corporativa (NEC) do Hospital Vida & Saúde de Santa Rosa proporciona aos seus colaboradores recursos e conhecimentos para que consigam realizar suas atividades com qualidade e segurança máxima, no menor tempo possível. Além disso, o NEC espera que as equipes sejam capazes de sugerir melhorias e alterações nos processos de trabalho. Por isso, realizou na semana passada uma sala de treinamento na Unidade 3, onde ocorreu mais um Circuito Integrado de Revisão da Técnica de Reanimação de Parada Cardiorrespiratória.

O momento reuniu profissionais médicos, enfermeiros e técnicos em enfermagem, que atuam na UTI Adulto. A atividade seguiu o protocolo preconizado pela American Heart Association para Suporte Avançado de Vida Cardiovascular, com base em situações realísticas, conduzido pelo médico rotineiro da UTI, Dr. Pablo Mondyn Py, e pela enfermeira coordenadora da UTI, Thanyse Kretschmer, com suporte do Núcleo de Educação Corporativa e Cruz Vermelha.

Com a adoção de metodologias diferenciadas, o Núcleo busca o desenvolvimento de habilidades na área assistencial. Entre elas, está o treinamento em manequins próprios facilitando a associação rápida entre o que é ensinado na teoria com a prática do dia a dia. “Atuar em uma reanimação de parada cardíaca, geralmente é uma situação de elevado nível de estresse para o profissional de saúde. Por isso, quanto mais capacitada e integrada estiver a equipe, maior será a chance de efetivamente contribuir para salvar a vida de uma pessoa, ou prevenir sequelas irremediáveis”, explica a coordenadora do NEC, enfermeira Jacinta Spies.

Para facilitar a participação de toda a equipe, foram disponibilizados cinco horários diferentes, organizando cinco equipes de atendimento, o que resultou em 43 participações de profissionais. A efetividade do treinamento foi considerada um sucesso. O próximo passo do Núcleo de Educação Corporativa é preparar treinamento, nos mesmos moldes, para as equipes das Unidades Abertas, aprimorando cada vez mais a técnica de reanimação cardiopulmonar.