Unijuí abre inscrições para o Vestibular de Inverno

publicidade

A Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul, a Unijuí, abriu na última terça-feira, dia 1º de junho, mais uma oportunidade àqueles que desejam ingressar em um curso superior. O Vestibular de Inverno, que traz como mote “Ouse transformar ainda mais”, já está com inscrições abertas para 31 cursos de graduação presenciais – com exceção do curso de Medicina, cujo processo seletivo acontece no final do ano.

Todos os candidatos que realizarem a inscrição até o dia 9 de agosto, aderindo a uma das formas de ingresso descritas no edital, terão a chance de concorrer a uma vaga na Graduação Mais, o novo modelo de cursos de graduação ofertado pela Unijuí. Por meio desta reinvenção, a Universidade propõe aos acadêmicos inovações que estão se consolidando no cenário da Educação Superior, a exemplo dos currículos por competência e módulos, disciplinas de Formação Pessoal e Profissional e Projetos Integradores. Esse conjunto de novidades não só coloca o estudante diante dos desafios reais do mercado de trabalho, como também os aproxima da atuação junto à comunidade.

“A Graduação Mais é uma nova forma de aprender e produzir conhecimento, com metodologias modernas e diferenciadas. Desde o início do curso, o estudante exerce a prática por meio dos Projetos Integradores, que trabalham com desafios reais e demandados pela comunidade. O espaço da sala de aula é somente um dos espaços formativos”, destacou a vice-reitora de Graduação, professora Fabiana Fachinetto, lembrando que as metodologias de aprendizagem levam o acadêmico a outras possibilidades de interação, com aulas online, uso de laboratórios desde o início do curso, desenvolvimento de projetos reais com auxílio de professores e mentores, disponibilização de videoaulas e biblioteca virtual.

“A possibilidade de trabalhar com mentores, nos Projetos Integradores, é uma das novidades da Graduação Mais. São pessoas da comunidade, com expertise em determinada área, que poderão orientar o estudante na realização de algum trabalho ou pesquisa acadêmica”, reforça a professora. Além disso, lembra Fabiana, o acadêmico Unijuí é protagonista da sua formação, podendo escolher disciplinas que considera interessantes para sua área de atuação, na chamada Formação Pessoal e Profissional.

Interessados podem acessar o endereço unijui.edu.br/vestibular-presencial para realizar a inscrição, que não terá cobrança de taxa.

O candidato pode optar por aproveitar a nota de redação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), desde que realizado entre os anos de 2010 e 2020; ou aproveitar a nota de redação de um vestibular realizado na Unijuí, entre os anos de 2005 e 2021. Em ambas as situações, o candidato não pode ter zerado a nota da redação.

Também é possível realizar a prova online do Vestibular de Inverno, que consiste em uma redação, cujo tema será divulgado no momento da realização. O candidato que desejar realizar a prova dentro da estrutura de um dos quatro campi da Unijuí – Ijuí, Três Passos, Santa Rosa ou Panambi, terá que solicitar o agendamento via e-mail vestibular@unijui.edu.br até o último dia de inscrições.