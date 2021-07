Unijuí inicia nesta segunda a mostra online “Ciência para Todos Unijuí 2”

publicidade

A Fidene/Unijuí inicia nesta segunda-feira (05) o Ciência para Todos Unijuí 2, dentro da programação da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. O evento online, realizado em parceria com o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) e Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, é transmitido pelo canal da Unijuí no Youtube e não necessita de inscrição prévia.

O evento busca promover ações de divulgação, educação e popularização da ciência para a comunidade regional, em especial professores e estudantes da Educação Básica ao Ensino Superior. De segunda a sexta-feira, diferentes projetos de extensão estarão em destaque.

Entre as atrações está o Projeto de Extensão Energia Amiga, que vai explorar os equipamentos eletrônicos e explicar como acontece o cálculo do consumo de energia elétrica. Já o Projeto de Extensão Meninas que Engenham o Futuro vai apresentar a história de mulheres que se destacam nas Ciências Exatas e Engenharias.

O evento também vai contar com uma mostra da 1ª Feira Estadual de Matemática, que aconteceu de forma online, e lançar as inscrições para a segunda edição. Outras apresentações incluem projetos de física e computação. A programação completa está disponível no site da Unijuí.