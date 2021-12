Universidade de Cruz Alta entrega meia tonelada de alimentos ao Banco de alimentos da cidade

publicidade

A Unicruz entregou na manhã do último dia 3 de dezembro meia tonelada de alimentos ao Banco de Alimentos de Cruz Alta. A inciativa é resultado da campanha “Alimente com o Conhecimento” que foi realizada na 24ª Feira do Livro do município que aconteceu de 17 a 20 de novembro. Durante a Feira a Instituição arrecadou 67 quilos de alimentos, o restante foi adquirido por meio da compra simbólica de livros que foram vendidos pelo valor de R$ 5,00 via Pix.

Com o valor total arrecadado foi possível comprar 435 quilos de não perecíveis, totalizando 502 quilos de alimentos. Entre os donativos arrecadados e comprados estão: arroz, feijão, massa, farinha de trigo e milho, sal, açúcar e leite.

Participaram da entrega o reitor da Unicruz Fábio Dal-Soto, a vice-presidente do Banco de Alimentos de Cruz Alta, Ângela Brunelli, o gerente administrativo do Banco de Alimentos de Cruz Alta, Michel Bergoli, e a equipe de Assessoria de Imprensa da Universidade.