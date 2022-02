UPF e equipe de volei BSBios/UPF renovam apoio

publicidade

A Universidade de Passo Fundo (UPF) renovou, até 2024, o apoio com a equipe de voleibol feminino BSBios/UPF. A equipe conquistou importantes títulos nos últimos anos, como o bicampeonato gaúcho, a Liga Gaúcha de Voleibol Feminino, entre outros. A BSBios/UPF é apoiada pela Instituição desde 2013, e, em 2022, completa o 10º ano de parceria.

Os treinos do grupo para a temporada 2022 começarão em março. As jogadoras devem disputar a Liga Gaúcha, a Copa RS, os Jogos Universitários Gaúchos (JUGs), além de competições regionais e o Campeonato Estadual, que, segundo Bellaver, depende do calendário da Federação Gaúcha de Voleibol. Com tantos desafios pela frente, a expectativa do comandante da BSBios/UPF é grande. “Esse ano iniciaremos um novo ciclo, com várias atletas mais novas. Estamos renovando aos poucos nossa equipe”, comenta Giba.

E para encarar os adversários, o time passo-fundense vem preparado. Fazem parte da equipe as levantadoras Maria Eduarda F. de Oliveira, Nathalia Debiase Salve e Eduarda de Oliveira Marques, as centrais Milena Parolin, Kauana Pinno Correa e Bruna Curzel, as ponteiras Carolina Gregory, Juliana Fuchs Garcia, Anna Clara Farias Oliveira, Laura Michiavelli Santos, Karine Alves, Manuela Antunes e Julia Costa, a oposta Alessandra Karina Barbosa Ornellas e a líbero Bruna Visentin. Além do técnico Gilberto Bellaver, integram a comissão técnica o assistente técnico e preparador físico Rafael Machado, o auxiliar técnico Lucas Fontoura e o estatístico/supervisor logístico Henrique Bellaver.