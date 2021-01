URI com inscrições abertas para cursos de Mestrado e Doutorado

publicidade

Estão abertas as inscrições para os processos seletivos dos cursos de mestrado e doutorado da Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões (URI), de Santo Ângelo. Uma oportunidade de fortalecer a formação e investir na carreira acadêmica da URI. Estão disponíveis os cursos de Mestrado e Doutorado em Direito, Mestrado em Ensino Científico e Tecnológico e Mestrado em Gestão Estratégica de Organizações.

Mestrado e Doutorado em Direito

Os cursos do Programa de Pós-Graduação Strict Sensu em Direito possuem duas linhas de pesquisa: Direito e Multiculturalismo e Políticas de Cidadania e Resolução de Conflitos. A primeira, tem como objetivo possibilitar a sistemática discussão e reflexão sobre o “Direito e multiculturalismo”, com vistas a sua melhor aplicação, ensejando a capacitação para trabalhar as transformações políticas e jurídicas a partir da releitura do Direito e as relações que se estabelecem na sociedade globalizada. Busca-se priorizar a qualificação dos agentes na formulação de novas políticas que proporcionem a melhoria da qualidade de vida, vislumbrando-se um lócus de pesquisa norteada pelo parâmetro ético da cidadania.

A linha Políticas de Cidadania e Resolução de Conflitos possibilita a sistemática discussão e reflexão sobre a temática “Cidadania e novas formas de Resolução de Conflitos”, com vistas a sua melhor aplicação, ensejando a capacitação para trabalhar as transformações políticas e jurídicas a partir de uma releitura da cidadania e das novas formas de solução de conflitos, na perspectiva das garantias individuais e coletivas constitucionalmente asseguradas.

Mestrado em Ensino Científico e Tecnológico

Para o Mestrado em Ensino Científico e Tecnológico poderão inscrever-se os portadores de diploma de curso superior em Matemática, Física, Química, Biologia, Informática, Engenharia, ou áreas afins como as Ciências Humanas e a Saúde. O programa tem como linhas de pesquisa a Formação de Professores e Políticas de Educação em Ciências e Tecnologias, e Tecnologias da Informação e da Comunicação e Práticas Educativas no Ensino das Ciências.

Os candidatos ao Mestrado serão selecionados pela Comissão de Seleção do Programa, considerando como critérios a prova escrita, entrevista e exposição do projeto e avaliação do projeto. A prova escrita será realizada no dia 25 de fevereiro de 2021 através do Google Meet em horário previamente agendado, e as entrevistas serão realizadas no dia 26 de fevereiro. O resultado da seleção será divulgado dia 2 de março. As matrículas serão realizadas dias 3, 4 e 5 de março, na Secretaria Acadêmica.

Mestrado em Gestão Estratégica de Organizações

Os alunos que optarem em realizar o Mestrado em Gestão Estratégica de Organizações devem possuir curso superior em Administração ou áreas afins, com sua concepção em Gestão Organizacional. O curso tem como linhas de pesquisa as Estratégias Organizacionais, Inovação, Organização Social e Desenvolvimento.

Os candidatos do Mestrado em Gestão Estratégica serão selecionados pela Comissão de Seleção do Programa, considerando os seguintes critérios: histórico escolar do curso de graduação, curriculum lattes, entrevista e apresentação do anteprojeto de pesquisa entregue junto com a documentação da inscrição. O resultado da seleção será divulgado dia 26 de fevereiro. As matrículas serão realizadas dias 1º, 2 e 3 de março, na Secretaria Acadêmica.

Inscrições

As inscrições para os cursos de Mestrado e Doutorado em Direito encerram no dia 29 de janeiro. Dúvidas podem ser esclarecidas na Secretaria dos Cursos de Pós-Graduação, no prédio 18 da URI Santo Ângelo, ou através do número de telefone (55) 3313-7907 e ou e-mail ppgdireito@san.uri.br.

Já para o Mestrado em Ensino Científico e Tecnológico e para o Mestrado em Gestão Estratégica as inscrições devem ser feitas até o dia 19 de fevereiro, com taxa no valor de R$ 91,20. Os candidatos egressos da URI podem conseguir descontos de até 40%. Devido a pandemia, os documentos devem ser escaneados e postados na área do inscrito. O login e a sua senha serão gerados ao finalizar o preenchimento do formulário de inscrição. A homologação das inscrições será disponibilizada no site do programa no dia 22 de fevereiro.