URI está com inscrições abertas para novos estudantes em cursos EAD

A URI abriu as inscrições para o segundo semestre nos cursos superiores EAD. Essa é a oportunidade para que os estudantes possam começar a graduação ainda este ano. Ao todo, a instituição oferece mais de 20 cursos entre as modalidades de ensino a distância e semipresencial, dentre os quais estão Administração, Ciências Contábeis, Educação Física, Marketing, Pedagogia, Gastronomia e Estética e Cosmética.

Para ingressar, o estudante pode participar do Vestibular Online, que consiste em uma redação na qual o estudante explica o porquê de querer fazer a graduação na URI. Quem optar por essa forma de ingresso ganha um desconto de 80% na primeira mensalidade, além de 20% a partir da segunda mensalidade até o fim do curso.

Outra forma de ingresso é através da nota do ENEM. Nesse caso, o estudante pode conseguir uma bolsa de até 100% no semestre, dependendo de como foi seu desempenho no exame.

Já aqueles que buscam uma segunda graduação, podem ingressar nos cursos EAD da URI sem a necessidade de processo seletivo, bastando apresentar o diploma universitário na hora da matrícula. Quem ingressa dessa maneira garante desconto de 80% na primeira mensalidade e 40% ao longo do semestre.

Também é possível fazer transferência de outra instituição de ensino superior para o EAD da URI, também com desconto de 80% na primeira mensalidade e 40% no ano.

Essa condição é válida para novos estudantes que se matricularem até o dia 18 de julho.

Diferenciais do EAD e Semipresencial da URI

Quem escolhe fazer uma graduação EAD ou semipresencial na URI tem à disposição uma ampla biblioteca virtual, além de contato direto com professores e colegas através da plataforma onde acontecem as aulas.

O estudante que opta por essa modalidade tem aulas com materiais constantemente atualizados, como vídeos, apostilas e infográficos. Tudo disponibilizado no ambiente virtual de aprendizagem, podendo estudar de onde o aluno quiser, desde que tenha acesso à internet, seja pelo computador, tablet ou até mesmo celular.

Os cursos EAD, têm encontros virtuais e web conferências com professores e colegas, complementando os materiais estudados no ambiente virtual de aprendizagem. Sendo exigida a presencialidade apenas nas provas, que são realizadas no polo escolhido na hora da matrícula.

Já nos cursos semipresenciais, além do acesso aos materiais online, existem encontros presenciais para as disciplinas práticas.

Diploma igual ao do presencial

Além disso, o aluno que se forma numa graduação a distância recebe um diploma com a mesma validade e reconhecimento do que o estudante que conclui um curso presencial. Isso dá ao profissional que sai do EAD as mesmas chances no mercado de trabalho.

No caso de quem faz o curso na URI, essas oportunidades aumentam ainda mais, pois o profissional terá no currículo a marca de uma das mais prestigiadas instituições de ensino do Rio Grande do Sul, com mais de 29 anos de tradição.

Os cursos EAD da URI estão disponíveis nos campus de Erechim, Santiago, São Luiz Gonzaga, Frederico Westphalen e Cerro Largo.

As inscrições e outras informações sobre cursos e ingresso estão disponíveis no site ead.uri.br.