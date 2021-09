URI Santo Ângelo está com inscrições abertas para o Vestibular de Verão

publicidade

A Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões (URI) Santo Ângelo está recebendo inscrições para o processo seletivo para o Vestibular de Verão. São mais de 960 vagas em 18 cursos de graduação superior. As inscrições são realizadas no site da instituição, com taxa de R$ 30,00 para candidatos à prova e R$ 15,00 para inscrições por meio da nota do ENEM (de 2017 a 2020), e a prova pode ser feita de maneira presencial ou remota no dia 7 de novembro.

O processo seletivo é composto de uma prova única, de Redação. A avaliação será feita da seguinte maneira: Conteúdo (400 pontos), Estrutura (300 pontos), Expressão Linguística (300 pontos). A divulgação dos classificados está marcada para o dia 9 de novembro, a partir das 10h30.

As vagas disponíveis são as seguintes: Administração (50), Agronomia (45), Arquitetura e Urbanismo (50), Biomedicina (30), Ciências da Computação (50), Ciências Contábeis (60), Direito diurno/noturno (60), Direito-noturno (60), Educação Física (60), Enfermagem (50), Engenharia Civil (100), Engenharia Elétrica (50), Engenharia Mecânica (50), Engenharia Química (50), Farmácia (45), Medicina Veterinária (50), Pedagogia (50), Psicologia (50).