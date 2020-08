URI Santo Ângelo inova na metodologia de ensino

publicidade

A Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões (URI) campus Santo Ângelo trabalha, desde o mês de março, em uma nova metodologia, com o objetivo de adequar o ensino neste período de distanciamento social. As aulas práticas em laboratórios, por exemplo, estão com calendário diferenciado e protocolos específicos.

O Diretor Acadêmico, Marcelo Stracke, diz que estão sendo consideradas todas as exigências de distanciamento, em virtude da pandemia. “Algumas turmas estão sendo divididas em três para atender normas da área de saúde”, esclarece. Desde a metade de março, quando iniciou a pandemia no Brasil, as aulas passaram a ser ministradas na modalidade remota síncronas em todos os níveis – Escola de Educação Básica, Graduação, Pós-Graduação Lato Sensu e Pós-Graduação Stricto Sensu. Marcelo observa que a migração para o digital foi praticamente instantânea, rapidamente os professores passaram a adotar o formato on-line, usando ferramentas do Google for Education. “O corpo docente já conhecia a ferramenta do Google, pois temos uma parceria de longa data com o software”.

Para o segundo semestre, a estratégia utilizada no início de 2020 permanece a mesma. “Apesar de ser uma situação inesperada, conseguimos formatar esta nova metodologia e implementá-la sem gerar prejuízo aos estudantes. Temos muitos registros de satisfação por parte dos universitários, por isso, vamos manter este processo”. De acordo com o Diretor, formações continuadas estão sendo realizadas para qualificar ainda mais os professores.