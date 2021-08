Vacaria e Bagé serão as próximas etapas do CTG

publicidade

As duas próximas etapas do Circuito de Tênis Gaúcho (CTG) 2021 terão como sede duas cidades que farão sua estreia no calendário do circuito. Do dia 20 a 22 de Agosto, o Tênis Santa Tereza, em Vacaria, receberá a 5ª etapa. Logo em seguida, do dia 3 a 5 de Setembro, o CTG vai para a sua 6ª etapa na cidade de Bagé, no Cantegril Clube. Ambas as etapas seguem com as inscrições abertas, através do site da Federação Gaúcha de Tênis (www.fgtenis.com.br). As inscrições para a etapa de Vacaria encerram-se nesta segunda-feira, dia 16.

O Circuito de Tênis Gaúcho é realizado pela Associação Leopoldense de Esporte e Cultura (ALEC), apresentado por Stihl e com copatrocínio do Banrisul/Vero e Randon, através da Lei Federal de Incentivo ao Esporte da Secretaria Especial de Esportes do Ministério da Cidadania do Governo Federal. Também conta com patrocínio de Expresso São Miguel, Nat Alimentos, Agrogen, CRVR, além do apoio de Sabemi, Herval, Rivatti, Doctor Clin, Água da Pedra da Bebidas Fruki e dos clubes sedes. O hotel oficial da etapa de Vacaria é o Hotel Ponto 1. A supervisão é da Federação Gaúcha de Tênis. Informações adicionais podem ser obtidas pelo telefone (51) 98209-2675.