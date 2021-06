Venâncio Aires cria selo para empresas modelo nos cumprimentos dos protocolos contra Covid-19

publicidade

Seguindo indicações do Plano Regional e buscando valorizar as boas práticas de enfrentamento à Covid-19 no município, o Comitê de Gerenciamento das Ações de controle à pandemia em Venâncio Aires, com apoio da Câmara de Industria, Comércio e Serviços (Caciva) criou um selo para certificar empresas que são modelo na aplicação dos protocolos sanitários e cuidados com a população. A certificação, que começa a ser distribuída na próxima semana, será efetuada através de um adesivo fornecido pela Fiscalização do Município, e será afixado em local visível nos estabelecimentos.

De acordo com a vice-prefeita e coordenadora do Comitê Municipal, Izaura Landim, muito se fala na fiscalização das empresas que descumprem os protocolos, mas também é importante valorizar os empresários que cumprem, desde o início, todas as orientações. “É uma forma de valorizar e destacar as empresas que são exemplo nesses cuidados, tanto no âmbito municipal como também frente a seus clientes e à população”, destaca Izaura Landim.

Para receber a certificação, os estabelecimentos devem cumprir alguns requisitos, como não ter autuação sanitária prévia por descumprimento das medidas do distanciamento controlado, passar por vistoria e identificação de capacidade de ocupação. Os estabelecimentos cujos segmentos são classificados como alto risco estarão sujeitos a uma vistoria semanal, e os estabelecimentos de baixo e médio risco uma vistoria a cada 15 dias. O cronograma de fiscalização poderá variar de acordo com a situação epidemiológica. Empresas com mais de 50 funcionários devem obrigatoriamente ter seu plano de contingência aprovado pela Vigilância Sanitária.

Na situação de dois ou mais casos positivados, ou nos períodos em que a empresa estiver categorizada como em surto, a adesão ao selo fica suspensa, devendo a certificação ser retirada. Estabelecimentos que possuem o selo, mas forem autuados, também terão o selo suspenso.