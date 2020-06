Venâncio Aires terá Plano de Recuperação Econômica Pós Pandemia

publicidade

O Plano de Recuperação Econômica Pós Pandemia Covid-19 foi apresentado ontem em Venâncio Aires, em reunião virtual. Integrantes do Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico e Social (CDES) e empresários estiveram em contato, de forma online, para a apresentação do plano. Representantes de diversas entidades participaram do debate, como OAB, Emater, Unisc, IF Sul, Sebrae e Caciva.

Há um mês, ações integradas já vêm sendo organizadas pelas secretarias municipais de Fazenda e Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Turismo de Venâncio Aires. Entre as iniciativas, estão o recapeamento asfáltico na área urbana, a mudança de legislação para proporcionar a criação e a instalação de condomínios fechados e casas geriátricas, a atração de novos empreendimentos, entre outras. A partir de agora, as secretarias passam a contar com o engajamento da comunidade e do CDES.

Na reunião, foram apresentados os fundamentos do plano, além de metas e ações para os próximos meses, que consistem no fomento de ampliação dos postos de trabalho e aumento da renda bruta, atração de novos investimentos e empresas, qualificação da sociedade e do empreendedor e inovação na transparência e Gestão Pública. A apresentação geral iniciou o debate para que, juntos, os participantes possam definir os protocolos de discussão do plano em reuniões setoriais que ocorrerão na sequência, visando os próximos 20 anos. Cada segmento – indústria, comércio, serviços, turismo, setor agrícola e tecnologia e inovação – irá discutir estratégias de desenvolvimento e formas de implantação e aplicação das propostas. As reuniões iniciam amanhã com o setor de turismo.