Vestibular de Inverno UPF com inscrições até 14 de agosto

Reconhecida como a maior instituição de ensino superior do norte gaúcho, a Universidade de Passo Fundo (UPF) inscreve para o Vestibular de Inverno, para ingresso em diferentes cursos de graduação. As inscrições, que encerrariam na última sexta-feira, dia 17 de julho, foram prorrogadas até o dia 14 de agosto. A ampliação no prazo foi definida devido a nova data de início do segundo semestre letivo de 2020, alterada em função do cenário de enfrentamento à pandemia da Covid-19.



Com essa nova oportunidade, os candidatos podem realizar o processo seletivo optando por uma das duas modalidades de ingresso: prova on-line ou nota de redação do Enem. As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas pelo site da Universidade. Na opção pela nota de redação do Enem, poderão ser aproveitadas as notas de 2010 a 2019. Já na modalidade prova de redação on-line, o processo seletivo poderá ocorrer até o dia 14 de agosto, de forma on-line.



Para facilitar ainda mais o ingresso no ensino superior, novas linhas de financiamento e de bolsas de até 50% são oferecidas neste processo seletivo. Todos os detalhes e requisitos podem ser acessados no endereço: ingresso.upf.br/bolsas-e-descontos. Há ainda a possibilidade de ingresso com bolsas de 50% ou 100% por meio do ProUni.