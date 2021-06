A multiplicação das AgTechs

Mesmo com a pandemia, o número de startups ativas que atuam no setor agropecuário aumentou 40% no Brasil em 2020, em relação ao ano anterior. No total, há 1.574 agtechs na atividade hoje, sendo que 630 são novas. As informações são do Radar Agtech Brasil edição 2020-2021, divulgado no final de maio. O estudo, feito pela Embrapa em parceria com a SP Ventures e a Homo Ludens Research and Consulting, com apoio do Ministério da Agricultura, tem como objetivo ser um instrumento de tomada de decisões para apoiar gestores de políticas públicas, pesquisadores, empreendedores e investidores.

Para o sócio fundador da SP Ventures, Francisco Jardim, esse cenário já era esperado. “Os números apresentados no Radar não nos surpreendem devido à pujança empreendedora do setor agropecuário brasileiro nos últimos anos”, comenta, referindo-se a conquistas como os sucessivos recordes na safra de grãos e a consolidação de novos mercados internacionais em 2020. Na visão da diretora-executiva de Inovação e Tecnologia da Embrapa, Adriana Regina Martin, isso beneficiará o país. “O crescimento da digitalização na agricultura nos coloca em uma posição diferenciada, que pode facilitar ainda mais a competitividade e o futuro do setor agropecuário”, acredita.

Perfil das Agtechs

A maior parte das empresas validadas pelo estudo (718) trabalha com tecnologias voltadas para o segmento “depois da porteira”, ou seja, na etapa de agroindustrialização e distribuição dos produtos agropecuários nos caminhos até os consumidores. Além disso, a grande maioria está localizada na região Sudeste (983), seguida pelo Sul (397).

Entre as áreas de trabalho categorizadas, a maior é a de alimentos inovadores e novas tendências alimentares, com 293 startups, que representam quase 20% do total mapeado. Essa perspectiva já havia sido identificada em 2019, tendo em vista que o mercado de foodtech tem atraído investimentos. Em seguida estão os sistemas para a gestão da propriedade rural (154), plataformas integradoras de sistemas e soluções de dados (111), marketplace e plataforma de venda de produtos agropecuários (100), drones, máquinas e equipamentos (79) e sensoriamento remoto, diagnóstico e monitoramento de imagens (70).

*Sob supervisão de Elder Ogliari