Abelhas morrem antes de produzir

Logo que infectada, a grande maioria das abelhas morre antes de chegar à colmeia. E aquelas que sobrevivem geralmente morrem antes de produzir mel. Por isso, o professor Aroni Sattler, da Ufrgs, garante que o risco de contaminação do mel de abelhas “campeiras”, por causa desse tipo de envenenamento, é praticamente zero.

Além da morte na colmeia, há também o desaparecimento de abelhas operárias, que deixam para trás a colônia e sua rainha com muitas crias famintas. O fenômeno, gerado pelo fipronil e neonicotinoides, é uma desordem no sistema de navegação das abelhas provocada por agrotóxicos, que faz com que elas se percam.