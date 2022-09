Congresso Internacional de Jornalismo de Educação discute experiências durante a pandemia

A pandemia gerou impactos em diferentes proporções na aprendizagem ao redor do mundo. Mas apesar de condições e contextos díspares, mais de 1,6 bilhão de crianças sofreram alguma perda relacionada à educação, em razão da Covid-19, segundo dados do Unicef (Fundo das Nações Unidas para a Infância). Esse tema foi tratado no 6º Congresso Internacional de Jornalismo de Educação, que, no final deste mês, em São Paulo (SP), reuniu jornalistas que atuam no setor em diversos países.

Experiências internacionais sobre como o ensino foi desenvolvido no período pandêmico integraram uma das mesas de debate do evento. Ao expor como atuam na cobertura jornalística, repórteres de Colômbia, México, Costa Rica e Uganda contaram reflexos locais na educação.

Colômbia

A capital Bogotá se valeu de transmissões em rádio para oferecer estudos para parte da população. A jornalista Paula Mogollón informa que o acesso a equipamentos tecnológicos necessários ao ensino remoto teve muita dificuldade, como Internet, especialmente nas áreas rurais; trabalho infantil complementando renda familiar e usado para a compra de celulares para estudar; problemas de saúde mental; e caso agravado junto a comunidades indígenas.

Houve liberação do governo colombiano para estratégias escolares híbridas, alternância e turmas separadas em sala, recreio e distanciamento físico. Muitas famílias estiveram em trabalho informal e foi difícil a aprendizagem em casa – com pais sem condições de acompanhar e apoiar aprendizagens. Mas a vacinação teve alta porcentagem, em quadro político de mudanças no poder.

Costa Rica

O repórter Allan Arroyo lembra que, dois anos antes da pandemia, a Costa Rica já enfrentava problemas. Diz que a educação e outros setores se arrastavam, havendo um “apagão educativo” na Covid. Já envolvido em uma antiga crise na educação, professores estavam sem receber salários, tendo, como resultado, o ensino afetado por quatro anos, além de descontinuidade e inexistência de um plano para atacar os déficits de aprendizagem.

Falta de Internet e de professores habilitados para ministrar aulas atraentes e ensino a distância foram situações que se agravaram em tempos de atividade virtual. Porém, na rede privada o quadro muda, com mais possibilidades de atendimento e qualidade escolar. O setor aponta, então, importância de políticas de acesso, busca ativa e capacitação docente.

México

Além do acesso à tecnologia, a segurança alimentar e a saúde mental (como ansiedade, depressão e mortes pela Covid) foram danos verificados no México. O repórter Erick Pineda assinala que “o impacto da Covid nas escolas aumentou as brechas de desigualdade. E nosso sistema educacional se viu minado”. Aprender em casa foi difícil, mesmo que a televisão fosse utilizada para compartilhar conteúdos escolares. Recursos tecnológicos não eram acessíveis e comprometeram os estudos, especialmente da população mais vulnerável, comunidades rurais e indígenas. Erick acrescenta que pesquisas de universidades mexicanas indicam muita evasão, necessidade de apoio escolar em casa, abusos, gravidez precoce e desigualdade de gênero.

Uganda

Já o país que mais tempo ficou com as escolas fechadas não está nas Américas. Foi Uganda, na África, que passou 22 meses nessa condição, liderando o ranking do Unicef. A jornalista Patience Atuhaire afirma que foram dois anos praticamente sem nenhum tipo de educação, e só para aqueles com mais condições econômicas, em impacto muito grande para crianças e escolas.

Muitos lares tiveram necessidade de os filhos também buscarem renda, em vez de estudarem. Ao ficar longe das escolas, alunos acabaram expostos ao trabalho infantil, gestação precoce e abuso sexual, episódios que podem inviabilizar o retorno às aulas. Para meninas que engravidaram, essa desigualdade pode ser ainda maior. E pouco se viu de um plano nacional de educação. A retomada presencial ainda enfrenta esses problemas, agregado à saída de professores em busca de outras profissões.

Ainda houve roubo em escolas, infraestrutura precária dos prédios, escândalos, má gestão e uso indevido de recursos públicos. E a vacinação em Uganda começou através de doação de outros países. Inicialmente os mais velhos e, lentamente, depois os mais jovens foram vacinados, ainda agora não atingindo a totalidade da faixa etária infantil. Patience entende que como “a educação molda o futuro de um país”, é importante “ficar de olho nas histórias”, compreendendo, interagindo e atuando no mundo.