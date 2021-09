Crédito disponível na feira

Os bancos públicos mantêm a tradição de levar à Expointer suas linhas de crédito para a agropecuária tanto para reforçar presença quanto para ampliar participação no financiamento do setor.

O Banco do Brasil chega à feira deste ano com soluções digitais, recursos e estrutura de atendimento no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio. Durante o período da exposição, as agências do banco no Rio Grande do Sul estarão recebendo produtores rurais e revendas de máquinas e implementos agrícolas. Todas as linhas de financiamento da instituição, que anunciou um aporte total de R$ 145 bilhões ao Plano Safra 2021/2022, são operadas com recursos próprios. “A presença do Banco do Brasil na 44ª Expointer reforça nosso posicionamento de maior parceiro do agro de todos tempos”, ressalta o superintendente estadual no Rio Grande do Sul, Everton Kapfenberger.

A Caixa Econômica Federal, que neste ano ampliou sua participação no financiamento da agropecuária, dispõe de R$ 35 bilhões para o Plano Safra 2021/2022, sendo R$ 7,37 bilhões com taxas equalizadas pelo Governo Federal. Conforme a instituição, a maior parte dos valores disponíveis será direcionados para financiar investimentos, como aquisição de maquinário, estruturas de irrigação e construção de silos e armazéns. Neste ano, a Caixa pretende inaugurar mais 100 unidades de atendimento especializadas no agronegócio, das quais 11 no Rio Grande do Sul.

Buscando ampliar sua presença no mercado de crédito da agropecuário nos últimos três anos, o Banrisul tem uma capacidade de aporte para o setor de R$ 4 bilhões na safra 2021/2022. Este montante é o que está mapeado na carteira de clientes rurais já com crédito pré-aprovado, mas a expectativa, segundo o diretor de crédito da instituição, Osvaldo Lobo Pires, é de que sejam utilizados R$ 700 milhões para todo o ano-safra, dos quais R$ 300 milhões para operações encaminhadas na feira.

O Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE) estabeleceu para esta edição da Expointer uma oferta de crédito de R$ 200 milhões. O superintendente da agência do BRDE no Estado, Paulo Raffin, ressalta que este valor não é um teto. “Haverá recursos se a demanda dos produtores e cooperativas for acima do valor estimado”, garante. Raffin salienta ainda que as linhas prioritárias de crédito são relacionadas aos projetos inseridos nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas (ONU), da qual o BRDE é signatário. Entre esses projetos, cita os de geração de energia renovável e descentralizada no meio rural, integração lavoura-pecuária com baixo carbono e apoio à aquisição de equipamentos com eficiência energética. “Além disso, a previsão é de continuar financiando empreendimentos voltados para armazenagem, irrigação e inovação no agronegócio”, complementa. Já o Badesul chega à Expointer com a quantia de R$ 500 milhões em créditos pré-aprovados. O diretor de Operações e Inovação do banco, Fábio Luiz Lammel, anuncia que durante a feira será retomado o programa Badesul Sustentabilidade, destinado a financiar iniciativas de geração de energia renovável.