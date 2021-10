Enem 2021 em reta final no país

Em menos de um mês, 1.747 municípios brasileiros estarão mobilizados na aplicação da primeira prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2021. O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep) realizará o exame em dois domingos: 21 e 28 de novembro. Considerando o contexto da pandemia no país, o Inep e o consórcio aplicador, formado pelas fundações Cesgranrio e Getúlio Vargas, mapearam os locais de aplicação atentos a medidas sanitárias de prevenção e segurança contra o coronavírus.

O Enem deste ano tem 3.109.762 inscritos: 3.040.871 farão as provas impressas; e 68.891, o modelo digital. As duas versões ocorrerão nas mesmas datas, com iguais itens de prova e tema de Redação. Como novidade, a versão digital terá recursos de acessibilidade, como provas ampliadas, superampliadas e com contraste. E a versão impressa conta, pelo quinto ano consecutivo, com videoprova em Língua Brasileira de Sinais (Libras), para surdos e deficientes auditivos.

Provas e Orientações

O primeiro dia do Enem, em 21/11, terá provas de Redação; Linguagens, Códigos e suas Tecnologias; e Ciências Humanas e suas Tecnologias. E o segundo dia, em 28/11, as provas de Ciências da Natureza e suas Tecnologias; e Matemática e suas Tecnologias. São 45 questões em cada área do conhecimento. E o portal do Inep oferece cartilhas de edições anteriores do Enem, manuais de correção da Redação e outros materiais de estudo.

O portal do Inep também possui uma página com as principais orientações aos participantes do Enem 2021. Recentemente, foi disponibilizado o “Guia do Participante – Entenda sua Nota no Enem”, que detalha a metodologia de correção das provas. E tem, ainda, “Orientações gerais de prevenção à Covid-19”, com instruções sobre o que é permitido levar nos dias do Enem e como se portar nos locais de prova.

Em setembro, após encerradas as inscrições, isentos da taxa do Enem 2020 que faltaram às provas tiveram nova oportunidade de se inscrever com isenção na edição 2021, totalizando 280.145 inscritos. Eles terão suas provas aplicadas em 9 e 16 de janeiro de 2022, mesmas datas do exame para Pessoas Privadas de Liberdade ou sob medida socioeducativa que inclua privação de liberdade (Enem PPL).

O Enem, que avalia estudantes ao término da Educação Básica, tornou-se, em mais de 20 anos de funcionamento, uma das principais portas de entrada à Educação Superior pública e privada no Brasil. Por meio do Sistema de Seleção Unificada (Sisu), é voltado às instituições públicas federais; e com programas com a iniciativa privada, permite acesso a bolsas do ProUni; ou o financiamento estudantil (Fies). Os resultados do Enem ainda passaram a ser aceitos em processos seletivos de instituições portuguesas conveniadas com o Inep, para brasileiros interessados em cursar graduação em Portugal.

Dicas

Quem está se preparando para as provas pode se beneficiar de orientações e recursos de estudo (ver box), cada vez mais disponíveis on-line e, muitos deles, gratuitos. Professores do Pré-vestibular Universitário, em Porto Alegre, lembram e auxiliam candidatos nessa reta final de estudos para o Enem 2021. Em relação à Redação, a professora Nathielle Nogueira revela que é muito comum que os estudantes comecem a planejar seu texto pelos repertórios socioculturais. Mas, na verdade, “é importante focar na argumentação, por isso, o planejamento de estudos deve considerar a elaboração de teses sobre o tema para a defesa no texto”, avisa. Para o professor Paulo Espíndola, “em Biologia, preservação ambiental é assunto certo. Os alunos têm que entender a importância da preservação dos biomas e produzir propostas de intervenção para diminuir a sua degradação, como, por exemplo, aumentar a fiscalização na extração ilegal de madeira e no desmatamento por queimada”. Em Matemática, o professor Jairo Silva aponta que deve ser dada atenção especial a assuntos como geometria plana, destacando os problemas com áreas de triângulo, quadrado, retângulo e círculo. Outro tópico relevante é geometria espacial, principalmente problemas com volumes de paralelepípedos, cubos, cilindros e esferas. E também são importantes estudos com porcentagem, razão e proporção, estatística básica (média ponderada é bem provável), análise combinatória, probabilidade e trigonometria (triângulo retângulo e função).

Reforços gratuitos