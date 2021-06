Pesquisas reais e disputas virtuais

A pandemia mudou o jeito de ensinar e aprender, mas não impossibilitou pesquisas, estudos e o reconhecimento por eles. Disputas on-line, competições nacionais e internacionais continuaram ocorrendo e destacando o trabalho de estudantes gaúchos. Como não poderia ser diferente, também as premiações são virtuais, mas as conquistas seguem bem concretas. Um dos exemplos, a Regeneron International Science and Engineering Fair (Regeneron Isef), reconhecida feira de ciências pré-universitária, que tradicionalmente é realizada nos Estados Unidos, ocorreu de forma totalmente on-line e, neste ano, reuniu 1.836 jovens pesquisadores, de 65 países, com 1.480 projetos.

Entre os trabalhos premiados, a divulgação, realizada dia 21/5, trouxe o nome da estudante Victórya Leal Altmayer Silva, do curso Técnico em Administração Integrado ao Ensino Médio, do Campus Osório do Instituto Federal do RS (IFRS). Ela conquistou o 4º lugar na categoria Comportamento e Ciências Sociais, com o “Projeto Fidere: Desenvolvimento de um APP voltado à economia circular de brechós e associações do Litoral Norte gaúcho”. A delegação brasileira teve 18 trabalhos apresentados, dois deles do IFRS. Além do de Victórya, o da aluna Lorenza Botton, do Campus Bento Gonçalves.

Economia Circular

Flávia e Victórya comemoraram, virtualmente, a premiação na Isef, maior feira de ciências pré-universitária do mundo. Foto: Flavia Twardowski / Divulgação / CP

O “Projeto Fidere” buscou uma solução para alavancar a economia circular de brechós e associações da região do Litoral Norte do RS. Para isso, foi realizado o mapeamento de 35 brechós e 14 associações femininas nas cidades de Capão da Canoa, Osório e Tramandaí. O primeiro resultado foi a criação de um aplicativo (app) de celular inovador no mercado internacional tecnológico, com o modelo de testes disponível no Google Play, e que funcionará como loja virtual. Essa pesquisa tem orientação da professora Flávia Twardowski, atual diretora do Campus Osório/IFRS, sob coorientação do docente Cláudius Jardel Soares.

Victórya conta que a premiação na feira Isef é a realização de um sonho, resultado de um intenso trabalho e muita dedicação. “Há nove meses, se alguém tivesse me dito que tudo isso aconteceria, eu nunca acreditaria. O prêmio é um reconhecimento muito lindo, mas o de mais especial que carrego comigo é um amadurecimento e a evolução, não só como pesquisadora, mas como ser humano”, relata. E a orientadora, professora Flávia Twardowski, conta que a pesquisa foi desenvolvida em um ano muito difícil, 2020, devido à pandemia e aos desafios por estar assumindo a direção-geral do Campus Osório em meio a este novo cenário. “Nesse turbilhão, nasceu o Fidere e transformou a todos, mostrando que a economia circular precisa ser muito mais vivenciada pela nossa comunidade”, observa.

Rede Sapiens

Uma grande aliança entre academia, sociedade e mercado. Essa foi a proposta central da Rede Sapiens, iniciativa promovida pelo movimento Pacto Alegre e articulada pela plataforma uMov.me Arena. O projeto tem curadoria da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do RS (Fapergs) e apoio da Rede Gaúcha de Ambientes de Inovação (Reginp) e Secretaria de Inovação, Ciência e Tecnologia do RS (SICT), bem como de diversas universidades gaúchas, entidades setoriais e empresas. O concurso incluiu duas categorias “Conexão com o Mercado” e “Engajamento Popular”, com o objetivo de aproximar empresas e universidades, e evidenciar a pesquisa científica no Estado. Cada categoria destacou cinco pesquisadores, que receberam R$ 40 mil em prêmios. O valor foi arrecadado em um crowdfunding, que contou com a participação de 20 empresas de diversos segmentos, recebendo R$ 15 mil em dinheiro e mais R$ 25 mil em cursos de capacitação. A premiação on-line aconteceu no último dia 26/5, tendo a presença do secretário de Inovação, Ciência e Tecnologia do RS, Luís Lamb, que destacou a importância da iniciativa para a sociedade gaúcha: “A única forma de promover um desenvolvimento sustentável é através do conhecimento científico”, salientou.

Após a cerimônia em formato on-line, a vitrine de trabalhos continua disponível, podendo, inclusive, receber novos vídeos de mestres e doutores sobre suas dissertações ou teses. As regras permanecem as mesmas: gravações de até três minutos, com upload no YouTube e publicação pelo site.

Robótica em destaque