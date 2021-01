Procura por mudas mostra aposta na atividade

A comercialização de mudas de erva-mate mostra que os produtores estão apostando na atividade. A constatação é do coordenador técnico do Pgmate e extensionista da Emater/RS-Ascar, Ilvandro Barreto de Melo. “As três mais recentes safras foram de venda total de mudas, pelos viveiristas, nos cinco polos ervateiros do Rio Grande do Sul (Alto Taquari, Alto Uruguai, Missões/Celeiro, Nordeste Gaúcho e Vales)”, ressalta, informando, ainda, que boa parte dessas mudas foi para Santa Catarina e Paraná. “A safra 2020/2021 de mudas já está com cerca de 30% da produção comercializada antecipadamente”, relata.

Na comercialização da erva-mate em folha o momento é identificado como “ímpar” porque a relação da oferta e da demanda está muito próxima, ao contrário de períodos anteriores, quando a produção era superior ao consumo. “Essa aproximação aqueceu o mercado, com elevação de preço ao produtor, mesmo que a indústria não tenha conseguido repassar a variação ao varejo”, explica.

Na área da tecnologia, Melo afirma que hoje tanto a extensão rural quanto a pesquisa participam ativa e coletivamente da atividade ervateira enquanto há pouco tempo isso ocorria somente em algumas situações isoladas e pontuais. Conforme o extensionista, a criação do “Comitê de Pesquisa em Erva-mate” no Pgmate possibilitou a aproximação de técnicos, pesquisadores e instituições com a cadeia produtiva e isso já gerou resultados na forma de vários projetos conjuntos em andamento.

Em relação à produção no campo e na indústria, Melo salienta que se observam ações mais conscientes voltadas à adoção das boas práticas agrícolas voltadas à busca de mais qualidade, melhoria de vida das pessoas, segurança alimentar e saúde dos consumidores de mate. “O Pgmate oferece cursos profissionalizantes para viveiristas, produtores e tarefeiros”, pontua.

Na indústria, em parceria com a Secretaria Estadual da Saúde e com a Vigilância Sanitária, conforme Melo, a capacitação se direciona às boas práticas de fabricação para a erva-mate e derivados. O extensionista lembra que, mesmo com cancelamentos por causa da pandemia, as atividades coordenadas pela Emater já levaram treinamento a 153 indústrias ervateiras no Estado e a 165 trabalhadores dessas empresas.