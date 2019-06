À sombra de Neymar, Seleção Brasileira tem teste contra o Catar

publicidade

Mergulhada na polêmica com o craque Neymar, a Seleção Brasileira faz na noite desta quarta-feira à noite mais um teste para a Copa América, em um jogo amistoso contra o Catar, às 21h30min, no estádio Mané Garrincha, em Brasília. Será o primeiro encontro da história entre as duas seleções. A equipe asiática do país que sediará os Mundiais de Clubes deste ano e de 2020, e também a próxima Copa do Mundo, disputará o torneio sul-americano como convidada, tal qual o Japão.

Salvo novidades de última hora nesta quarta-feira, Neymar está confirmado para o jogo, mesmo que fora das quatro linhas esteja sendo acusado de estupro e tente resolver problemas com a Justiça. “É imprescindível pela qualidade no grupo. Mas insubstituível ninguém é, em lugar nenhum, em nenhum posto. É um jogador diferente, mas para ele acontecer, há um processo. A equipe está acima disso, nosso trabalho está acima disso", disse o técnico Tite, na segunda-feira.

Afora as questões envolvendo o atacante, o treinador ainda não terá hoje o time considerado titular. O técnico não poderá contar com o goleiro Alisson e o atacante Roberto Firmino, que conquistaram a Liga dos Campeões pelo Liverpool no sábado e ainda não se juntaram ao restante do elenco na Granja Comary. "Está definido o Éderson como titular. Vamos avaliar o Alisson pela questão da viagem. Fora isso, em relação ao Gabriel Jesus também está confirmado. Também vamos avaliar o Firmino. Se tiverem condições (Alisson e Firmino), vão estar no banco", garantiu.

Tite comentou que, durante os treinamentos, fez esquemas de jogo com diferentes atletas atuando. "Principalmente o setor do meio-campo, no quarteto ou no sexteto, proporciona formatações diferente, com diferentes composições. Casemiro com Arthur, com Fernandinho ou com Allan. Permite combinações que você pode trabalhar. Com Casemiro e Arthur você tem um articulador, onde o Arthur sempre produziu mais no Grêmio. Pode ter Casemiro e Fernandinho, para dar liberdade para o lateral. Pode ter o Allan para fazer recomposição. Gera, sim, variáveis, com Coutinho, Paquetá, com Firmino. Dá mais (possibilidades) do que na Copa", avaliou.

Depois do amistoso de hoje, a Seleção Brasileira terá ainda um outro teste antes da estreia na Copa América, encarando Honduras em Porto Alegre, no domingo, no Beira-Rio. A estreia na competição continental será contra a Bolívia, no dia 14, no Morumbi, em São Paulo. Ainda que o período de treinos tenha sido curto e muito mais atribulado do que a comissão técnica supunha, para os atletas os trabalhos na Granja Comary foram positivos. “Esses dias foram importantes para os jogadores se entrosarem com o estilo de jogo. É importante ter esses dias de concentração para os atletas ficarem sintonizados”, analisou o lateral-esquerdo Alex Sandro, da Juventus.

O Catar usará a Copa América para ganhar experiência no projeto para ser sede da próxima Copa do Mundo. A equipe conquistou a última Copa da Ásia ao bater o Japão na final, no começo do ano, e aposta em uma geração jovem. A seleção é formada na sua maioria por atletas nascidos no próprio país. Apenas quatro dos 23 convocados são naturalizados.

Amistoso

Brasil

Ederson, Daniel Alves, Marquinhos, Miranda e Filipe Luís; Casemiro, Arthur e Coutinho; Richarlison, Neymar e Gabriel Jesus

Técnico: Tite



Catar

Al Sheeb, Pedro Correia, Al Rawi, Khoukhi, Salman e Hassan; Madibo, Haydos e Hatem; Afif e Almoez Ali

Técnico: Felix Sánchez