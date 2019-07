Árbitro da final da Copa e uruguaio apitarão jogos da dupla Gre-Nal nas oitavas da Libertadores

publicidade

A Conmebol divulgou nesta terça-feira a definição dos árbitros para as oitavas de final da Libertadores. Néstor Pitana, árbitro argentino que trabalhou na final da Copa do Mundo de 2018, irá apitar o jogo entre Nacional e Inter, agendado para a próxima quarta-feira, dia 24 de julho, no estádio Parque Central. Já a partida entre Grêmio e Libertad, marcada para o dia seguinte, uma quinta-feira, será arbitrada por Esteban Ostojich.

A análise do VAR do confronto entre Nacional e Inter ficará a cargo de Gery Vargas, da Bolívia. No embate entre Grêmio e Libertad, quem estará na cabine para analisar os lances polêmicos será Diego Haro, do Peru.

Nos jogos dos outros brasileiros, Julio Bascuñán, do Chile, será o árbitro de River Plate e Cruzeiro. A partida entre Godoy Cruz e Palmeiras ficará sob o comando de Wilmar Roldán, da Colômbia. Athletico-PR e Boca Juniors será arbitrado por Daniel Fedorczuk, do Uruguai. Emelec e Flamengo terá arbitragem de Fernando Rapallini, da Argentina.