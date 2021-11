Óscar Tabárez não é mais técnico da seleção uruguaia

publicidade

Chega ao fim a trajetória de cerca de 15 anos de Óscar Tabárez no comando da Seleção do Uruguai. A Associação Uruguaia de Futebol (AUF) anunciou a demissão de "El Maestro", como o treinador ficou conhecido, na tarde desta sexta-feira, pelo Twitter. A notícia balança o vestiário do Inter, já que Diego Aguirre é cotado para assumir a Celeste.

A má campanha do Uruguai nas Eliminatórias Sul-Americanas foram primordiais para o fim do trabalho de Tabárez. Atualmente, a Celeste ocupa o sétimo lugar na tabela, com apenas quatro vitórias em 14 jogos e corre o risco de ficar fora da Copa do Mundo do Qatar, no ano que vem.

Na última rodada, Uruguai sofreu uma derrota para a Bolívia, por 3 a 0. A equipe volta a campo somente em 27 de janeiro, diante do Paraguai.

Aos 74 anos, El Maestro tem um currículo invejável em qualquer continente. Sobre o seu comando, a Celeste foi para três Copas do Mundo (2010, 2014 e 2018) e foi campeã da Copa América, em 2011. Ele assumiu o cargo em 2006, após a não classificação para a Copa da Alemanha – foram 233 partidas, contando os confrontos da seleção principal, sub-20 e a olímpica.