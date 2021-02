Abel Ferreira exalta luta do Palmeiras e vê semifinal decidida por "detalhe de um pênalti"

publicidade

O técnico Abel Ferreira evitou lamentar a atuação do Palmeiras, neste domingo, e tratou de valorizar a luta dos seus jogadores na derrota para o Tigres, por 1 a 0, na primeira semifinal do Mundial de Clubes, no Catar. Na avaliação do treinador, o jogo foi definido por "detalhe de um pênalti".

"Não está tudo bem quando ganhamos e nem está tudo mal quando perdemos. O que vimos aqui foi aquilo com o que nos comprometemos: não vamos ganhar sempre, mas vamos lutar sempre para ganhar até o fim. Foi o que fizemos aqui. Infelizmente, a bola hoje não quis entrar. Foi um jogo definido por um detalhe de um pênalti", declarou o treinador, na saída do gramado.

Questionado sobre a fraca apresentação da equipe brasileira, Abel evitou comentários sobre o desempenho e preferiu valorizar a performance do rival mexicano. "O problema é que muita gente não conhece os nossos adversários. Eu falei antes: era um adversário com muita qualidade individual e coletiva. E foi o que vimos aqui hoje. É um adversário que faz isso contra nós e contra todos."

Abel só lamentou a finalização desperdiçada por Luiz Adriano, nos acréscimos. O atacante acertou forte chute, de fora da área, e mandou por cima do travessão, numa das raras investidas mais incisivas do Palmeiras ao longo dos 90 minutos no estádio Education City, em Doha.

"Nós hoje tivemos nossas oportunidades, o adversário também, mas esses jogos são definidos por detalhes. Hoje foi um pênalti que fez a diferença. Portanto, vamos valorizar o que fizemos e, mais do que tudo, valorizar o que o adversário fez. Vocês viram a qualidade do nosso adversário, tem muita qualidade individual. Mesmo assim, tivemos aquela oportunidade final com o Luiz Adriano. Infelizmente, hoje não fomos tão eficazes como costumamos ser."

Com a derrota, em sua estreia na competição organizada pela Fifa, o Palmeiras teve encerrado o sonho de conquistar o título mundial. Se tivesse vencido neste domingo, poderia enfrentar o Bayern de Munique na final. Agora, vai disputar o terceiro lugar, na quinta-feira. O provável adversário é o Al Ahly, do Egito, que enfrentará o favorito Bayern na segunda-feira, na outra semifinal do Mundial.

