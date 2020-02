Acidente com ônibus de torcedores do Barcelona de Guayaquil deixa mortos e feridos no Peru

publicidade

Um ônibus com torcedores do Barcelona de Guayaquil, que retornava de Lima, após a partida da equipe equatoriana diante do Sporting Cristal, pela Libertadores, sofreu um acidente na região de Piura, no norte do Peru, deixando pelo menos seis torcedores mortos e mais de 30 feridos. O veículo caiu de um penhasco de 15 metros na manhã deste sábado.

De acordo com informações das autoridades peruanas, seis pessoas morreram. Também foram resgatadas 37 pessoas feridas. Segundo o jornal El Universo, de Guayaquil, duas pessoas, um homem e uma mulher, ainda não haviam sido identificados no início da tarde deste sábdo.

Em seu Twitter oficial, o Barcelona de Guayaquil lamentou o acidente, e disse que o clube está trabalhando em conjunto com as autoridades peruanas e equatorianas para a cooperação. Também pela rede social, o ministério das Relações Exteriores do Equador também declarou estar prestando auxílio para translado dos corpos e do auxílio aos feridos.

La @CancilleriaEc lamenta el accidente producido esta madrugada en Máncora -Perú en el que varios connacionales perdieron la vida y otros se encuentran heridos. (Hilo) pic.twitter.com/ooYdTMBqJh — Cancillería Ecuador (@CancilleriaEc) February 15, 2020

Em campo, o Barcelona de Guayaquil perdeu para o Sporting Cristal por 2 a 1, na quinta-feira, mas ficou com a vaga à fase seguinte da Pré-Libertadores, onde enfrenta o Cerro Porteño, na quarta-feira, em casa. Amanhã, também nos seus domínios, a equipe enfrenta o Universitario, pelo campeonato nacional, com promessa de homenagens aos mortos no acidente.