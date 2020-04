AFA encerra temporada do futebol argentino por Covid-19

publicidade

A Associação de Futebol Argentina cancelou a temporada de 2019/2020 devido a nova ampliação do período de paralisação de atividades determinado pelo governo federal. Ficou definido que não ocorrerá rebaixamento até a temporada 2022, mas com dois clubes subindo de divisão e também os representantes do país para as competições sul-americanas.

O Boca Juniors, campeão do Campeonato Argentino, o River Plate, o Racing e o Argentinos Jrs estão classificados para a Libertadores de 2021. Vélez Sarsfield, San Lorenzo, Newell's Old Boys, Talleres, Defensa y Justicia e Lanús serão os representantes da Argentina na Copa Sul-Americana.

A temporada de futebol 2021 será disputada de janeiro a dezembro, como ocorre no Brasil e não mais seguindo o calendário europeu. No segundo semestre do próximo ano, podem ocorrer dois torneios de transição para que clubes não fiquem sem ter competições para atuar.