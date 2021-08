Agüero se lesiona e vai desfalcar o Barcelona até meados de novembro

publicidade

O atacante argentino do Barcelona, Sergio Agüero, que voltou à Espanha no final de maio, sofreu uma lesão na panturrilha direita e vai ficar de fora até meados de novembro, anunciou o Barça nesta segunda-feira em um comunicado. "Os exames realizados em 'Kun' Agüero confirmaram a lesão no tendão na parte interna da panturrilha da perna direita. O tempo aproximado de ausência será de cerca de dez semanas", disse o clube catalão em um comunicado.

O Barcelona anunciou no domingo a lesão de seu novo reforço, sem especificar a gravidade ou a duração da ausência do jogador. Agüero se machucou durante um treino e não pôde comparecer à coletiva de despedida de seu grande amigo e compatriota Lionel Messi, com quem conquistou a Copa América em julho pela seleção argentina.

'El Kun' tampouco participou da vitória dos catalães por 3 a 0 sobre a Juventus na noite de domingo, no troféu Joan Gamper. Agüero se junta a uma lista de outros jogadores que se recuperam de lesões: Marc André ter Stegen, Ansu Fati, Ousmane Dembélé e Clément Lenglet.

LATEST NEWS | Tests carried out on first team player Kun Agüero have confirmed a right calf injury. He will be out around ten weeks. pic.twitter.com/wZNU4ahV0c — FC Barcelona (@FCBarcelona) August 9, 2021

