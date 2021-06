Aimoré estreia na Série D com goleada por 4 a 1 sobre o Marcílio Dias

publicidade

O Aimoré estreou na Série D com goleada por 4 a 1 sobre o Marcílio Dias, de Itajaí. A partida ocorreu na tarde deste domingo, no Estádio Cristo Rei, em São Leopoldo.

Os gols do Índio Capilé foram marcados por Padu, neto Baiano Bruno Ferreira e Xandy. David anotou o de honra para os visitantes.

Os outros dois gaúchos da Série D não conseguiram a vitória. Esportivo e Rio Branco-PR ficaram no 0 a 0, enquanto Caxias e Juventus-SC empataram em 1 a 1. Michel marcou para o grená e Rayan deixou tudo igual.

Com o resultado, o Aimoré abre o grupo 8 da Série D na liderança, já que, além dos jogos dos gaúchos, os outros dois times da chave, Cascavel e Joinville, também empataram, em 3 a 3.

Na próxima rodada, o Aimoré encara o Joinville, às 15h de sábado, em Santa Catarina. No mesmo dia, mas às 19h, o Esportivo recebe o Juventus-SC na Montanha dos Vinhedos, em Bento Gonçalves. O Caxias encerra a rodada do grupo 8 no domingo, às 16h, quando enfrenta o Rio Branco-PR, no Centenário.