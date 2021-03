Aimoré vence o Esportivo por 2 a 0 e lidera o Gauchão

publicidade

O Aimoré venceu o Esportivo por 2 a 0, na noite desta quarta-feira, no Cristo Rei, pela segunda rodada do Gauchão. Neto Baiano e Darlan fizeram os gols da partida.

Os dois gols do jogo foram anotados no segundo tempo. Aos três minutos, Neto Baiano aproveitou sobra na defesa e abriu o marcador. Aos 10, Darlan desviou de cabeça para as redes, após cobrança de escanteio.

Com a vitória, o Índio Capilé somou o segundo triunfo seguido e assumiu a liderança do estadual, com seis pontos (com a rodada em andamento). Já o time de Bento Gonçalves sofreu a primeira derrota e soma três pontos.

Em Erechim, Ypiranga e Novo Hamburgo empataram num jogo eletrizante e repleto de gols. O Canarinho abriu 2 a 0, com gols de Jean Silva e Zé Mário, antes dos 30 minutos. Após isso, o Noia buscou a igualdade com Rennan e Hélio Paraíba.

Na volta do intervalo, os visitantes conseguiram a virada novamente com Paraíba, aos nove minutos. Com equilíbrio até o fim, Mossoró conseguiu o gol aos 42 e deixou tudo igual em Erechim.

O Ypiranga é segundo colocado na tabela do estadual, com quatro pontos, e o Novo Hamburgo o sexto, com dois.

