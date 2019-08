Al Hilal anuncia oficialmente contratação de Cuéllar

publicidade

O Al Hilal confirmou, na noite desta sexta-feira, a contratação do volante Cuéllar, do Flamengo. Em sua conta oficial no Twitter, a equipe saudita fez o anúncio. O jogador, que já foi liberado para viajar para a Arábia Saudita, desfalca a equipe na semifinal da Libertadores, contra o Grêmio.

Cuéllar, inclusive, fez um vídeo que foi postado pelo Al Hilal, falando sobre a contratação. Em sua manifestação, agradeceu o esforço feito pelo clube para contar com ele, e "fazer parte do projeto".

Antes do jogo contra o Inter, pela Libertadores, quando esteve em campo em sua última atuação com a camisa do Flamengo, Cuéllar se envolveu em uma polêmica. Por conta da possível transferência, chegou a ser afastado do grupo, mas foi reintegrado antes da partida. A negociação foi confirmada nesta sexta-feira.