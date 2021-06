Alemanha arranca empate com Hungria e avança às oitavas da Eurocopa

publicidade

Depois de ficar duas vezes atrás no placar, a Alemanha arrancou um empate de 2 a 2 nos minutos finais com a Hungria, nesta quarta-feira, e avançou às oitavas da Eurocopa.

Na partida disputada na Arena Munique, o atacante Adam Szalai abriu o placar para os húngaros. Os anfitriões só conseguiram igualar na segunda etapa, através do meia de Kai Havertz, mas dois minutos o também meia András Schäfer colocou novamente os visitantes à frente no marcador, resultado que eliminava até aquele momento o time alemão.

O gol que mateve a equipe alemã no torneio continental de seleções surgiu nos minutos finais do encontro, por meio do volante Leon Goretzka. Nas oitavas de final, a Inglaterra enfrenta a Alemanha, na terça-feira, em Wembley. A Hungria está eliminada.