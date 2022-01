Alisson valoriza o uso do VAR após empate: "Seríamos penalizados injustamente"

publicidade

O empate por 1 a 1 entre Equador e Brasil, em Quito, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo do Catar, foi repleto de decisões importantes da arbitragem. Envolvido em duas das maiores polêmicas da partida, o goleiro Alisson, da seleção brasileira, destacou a utilização do árbitro de vídeo, que evitou que ele fosse expulso em duas oportunidades.

O goleiro valorizou a atuação do VAR na partida de quinta-feira. "Vale ressaltar o uso do VAR no futebol. Se não tivesse VAR, seríamos penalizados injustamente por situações que aconteceram dentro de campo, várias", disse Alisson.

Na primeira de suas "expulsões", o goleiro saiu para cortar um lançamento e, após chutar a bola, atingiu o atacante equatoriano. Em campo, o juiz aplicou o cartão vermelho direto. Mas o VAR o chamou para revisar a decisão. Após checagem na cabine, o colombiano Wilmar Roldán retirou o vermelho e aplicou apenas o cartão amarelo para Alisson.

O segundo lance envolvendo o goleiro brasileiro foi quase no fim da partida. Em nova bola disputada, agora dentro da área, Alisson saiu de soco e afastou o perigo. Após atingir a bola em cheio, o arqueiro tocou o atacante. O árbitro marcou pênalti, aplicou o segundo amarelo e o expulsou. Mais uma vez, o VAR o chamou para revisar a decisão, que acabou se tornando bola ao chão para o Brasil, cancelando a expulsão e o pênalti.

"Sobre as decisões da arbitragem, acho que cabe ao árbitro falar. Depois, com o uso do VAR, acredito que foram as decisões corretas. E tecnicamente falando tomei as escolhas certas. No futebol, a gente tem que se adaptar a todas as circunstâncias externas. Foi um jogo incrivelmente difícil nesse quesito, com as dificuldades do campo, com os lances polêmicos, as escolhas", afirmou Alisson.

Além destes lances, o VAR também agiu para ajudar o árbitro no lance que culminou na expulsão do goleiro Domínguez, do Equador, e na não marcação de um pênalti para os equatorianos. Mas a arbitragem não foi a única dificuldade encontrada na partida. Além da qualidade da equipe da casa, a altitude e o gramado impuseram desafios para a seleção, que volta de Quito com lições importantes.

"Não é o resultado que queríamos, mas a gente teve que lutar muito contra tudo que estava acontecendo ao nosso redor. O campo dificultando muito nosso trabalho, conseguimos nos adaptar bem, buscando jogo. A equipe deles buscando a classificação. Acredito que o empate foi um resultado justo, porque nenhuma das equipes criaram o suficiente para que fosse um resultado injusto", finalizou Alisson.

Após empatar com o Equador, a seleção viaja para Belo Horizonte, onde enfrentará o Paraguai, na próxima terça-feira. O Brasil é o atual líder das Eliminatórias, com 12 vitórias e dois empates em 14 jogos.