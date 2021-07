Alpinista escocês morre no K2, 2º pico mais alto do mundo, no Paquistão

publicidade

O alpinista escocês Rick Allen morreu neste fim de semana durante a subida ao K2, o segundo pico mais alto do mundo (8.611 metros de altitude), localizado no Paquistão - anunciou sua equipe nesta segunda-feira (26). O renomado montanhista, de 68 anos, foi arrastado por uma avalanche quando tentava abrir uma nova rota na encosta sudeste do K2 junto com outros dois alpinistas, que saíram ilesos.

"Depois de consultar sua família e amigos, a lenda será enterrada esta manhã [segunda-feira] ao pé do imponente K2", anunciou no Facebook a Karakorum Expeditions, agência de viagens paquistanesa responsável pela logística da expedição.

Uma ONG para a qual Allen queria arrecadar fundos confirmou sua morte. "Rick morreu fazendo aquilo de que mais gostava e viveu sua vida com a coragem de suas convicções", tuitou a ONG Partners Relief & Development.

Em 2018, Allen foi dado como morto durante um tempo, depois de se perder durante a descida do Broad Peak (8.047 m de altitude), localizado próximo ao K2, no norte do Paquistão. No final, sua mochila foi encontrada, e ele pôde ser resgatado.

Sua morte acontece menos de uma semana depois do falecimento do sul-coreano Kim Hong-bin. Ele caiu em uma fenda no Broad Peak, horas após se tornar o primeiro alpinista com deficiência a escalar as 14 montanhas de mais de 8.000 metros de altitude do mundo.

Pelo menos seis alpinistas perderam a vida neste inverno nas montanhas do Paquistão, cinco deles no K2, onde foram registrados ventos de até 200 km/h e temperaturas de até -60°C foram registrados nos meses mais frios do ano. Em janeiro, dez montanhistas nepaleses causaram sensação ao completarem a primeira subida de inverno do K2.