Amigos do Guerrero vencem amistoso do Lance de Craque no Beira-Rio

O amistoso beneficente Lance de Craque, em que a solidariedade é a principal protagonista, foi vencido pelo Amigos do Guerrero por 8 a 5 contra os Amigos de D'Alessandro. A partida foi realizada na tarde deste sábado no Beira-Rio.

A parceria entre D'Ale e Taison foi reeditada / Foto: Ricardo Giusti

A partida reuniu estrelas de diversos lugares e times. Algumas figurinhas carimbadas participaram da festa. Entre elas estavam Alex, Perdigão, Rafael Sobis, Taison, Loco Abreu e Danrlei. Perdigão inclusive foi ovacionado pelos mais de 10 mil torcedores que estiveram na casa do Inter para testemunhar a reunião de estrelas do esporte. O jogo valeu também como apenas um "esquenta" para Eduardo Coudet, que pela primeira vez esteve na casamata do Beira-Rio. Ele comandou o time de D'Alessandro.

Coisa boa ver o Taison marcando no gramado do Beira-Rio. Do Celeiro de Ases para o mundo👏👏👏 https://t.co/yWMoBEERUk — Sport Club Internacional (@SCInternacional) December 21, 2019

Faltava o gol dele! Craque da Copa do Mundo de 2010, @DiegoForlan7 já havia marcado pelo Inter no Beira-Rio, antes da reforma, em Caxias e no Estádio do Vale. Agora, desencanta no remodelado Gigante. https://t.co/basLNgDsms — Sport Club Internacional (@SCInternacional) December 21, 2019

🎶Pula que é gol do Sobis, só pode ser o @rafaelsobis 🎶Menino de Erechim balança as redes para o Time Esperança! https://t.co/Gqv2bFDQCo — Sport Club Internacional (@SCInternacional) December 21, 2019