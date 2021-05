Anderson Varejão vai jogar pelo Cleveland Cavaliers até o fim da temporada da NBA

publicidade

Sem jogar desde 2019, quando deixou o Flamengo, o pivô Anderson Varejão vai assinar contrato com o Cleveland Cavaliers até o final da temporada 2020-2021 da NBA. A informação é do repórter Shams Charania, do The Athletic.

Aos 38 anos, o brasileiro volta ao basquete americano após quatro temporadas. A última participação foi na temporada 2016/2017, quando defendeu o Golden State Warriors.

Varejão foi dispensado no dia 3 de fevereiro de 2017, ficando fora da parte final da temporada, incluindo os playoffs, quando o time de Stephen Curry foi campeão. Apesar disso, o pivô recebeu o anel de campeão da franquia.

Em 17 de janeiro de 2018, o jogador voltou ao Brasil para defender o Flamengo. Ele foi campeão do NBB na temporada 2018-2019, mas em julho de 2019 não renovou o contrato após o clube oferecer uma redução salarial.

Apesar receber diversas ofertas, o pivô decidiu ficar um tempo afastado das quadras para curtir o período de gravidez da mulher e o nascimento da filha.