Após confusão de Crivella com decreto, duas partidas de futebol são adiadas

A Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Ferj) anunciou, no fim da noite deste sábado, o adiamento das duas partidas do Campeonato Carioca que estavam marcadas para este domingo. O duelo entre Vasco e Macaé, em São Januário, agora vai ocorrer na quarta-feira, às 21h30min, enquanto o confronto entre Madureira e Resende ficou para o dia seguinte, às 15 horas, em Conselheiro Galvão.

A Ferj, porém, ainda não se pronunciou sobre os jogos de Botafogo e Fluminense, que estavam agendados para a próxima segunda-feira. Todos esses confrontos são válidos pela penúltima rodada da Taça Rio, iniciada na quinta, quando o Flamengo derrotou o Bangu por 3 a 0, no Maracanã, na retomada da competição.

O adiamento dos jogos conclui um dia bem confuso e cheio de indefinições e incertezas no futebol fluminense. Um decreto do prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, e o seu posterior recuo criaram uma grande confusão no sábado entre os clubes que disputam o Campeonato Carioca. Após publicar no Diário Oficial que suspendia a disputa de jogos da competição no município até a próxima quinta, ele mudou de ideia horas depois.

Primeiro, a Prefeitura do Rio publicou um decreto informando que a partir da publicação do texto, nesse sábado, os eventos esportivos na capital do Estado estavam proibidos até quinta-feira como medida de prevenção ao novo coronavírus. O veto impactava principalmente duas partidas que estavam marcadas para este domingo: o encontro entre Vasco e Macaé, às 16h, em São Januário, e Madureira e Resende, às 15h30min. Depois, em vídeo divulgado no início da noite, ele avisou que a medida vale somente para os jogos entre Botafogo e Cabofriense e Fluminense e Volta Redonda, marcados para segunda-feira.

A proibição de jogos na capital havia até mesmo levado o Vasco e o Macaé a negociarem uma transferência do jogo de última hora para a cidade do Saquarema. No entanto, com a retificação feita por Crivella, a partida estava mantida para a tarde deste domingo em São Januário, mas sem torcida. Agora, a Ferj remarcou o jogo para quarta-feira.

A proibição de Crivella agrada a Botafogo e Fluminense, que teriam jogo na segunda, mas recusam entrar em campo. Os dois clubes pedem mais tempo para treinar e só querem atuar em partidas oficiais em julho.

Fora a falta de entendimento sobre a data da validade, o decreto prevê que os centros de treinamentos localizados na capital do Estado precisarão passar por inspeção do órgão sanitário municipal antes de ser liberada a realização de atividades. Já os times de outras cidades terão de apresentar até a quinta um relatório sanitário emitido por um órgão competente.