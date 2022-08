Após demitir Alberto Valentim, CSA contrata o técnico Roberto Fernandes

publicidade

Em queda livre na tabela da Série B do Campeonato Brasileiro, o CSA foi rápido e anunciou o substituto do técnico Alberto Valentim, demitido nesta segunda-feira: é o experiente Roberto Fernandes, rodado no Nordeste e que já dirigiu o arquirrival CRB.

O treinador não era a primeira opção da diretoria, que precisou se mobilizar no final da tarde para definir o novo comandante. A negociação com Roberto Fernandes foi tranquila e concretizada em minutos, com as partes já definindo sua chegada em Maceió nesta terça-feira.

Aos 51 anos, o novo treinador do CSA deixou recentemente o Náutico, também da Série B. Lá o treinador acabou acumulando sequência negativa e também foi dispensado. O péssimo ambiente no Timbu, como os salários atrasados, contribuiu pelo desempenho negativo.

Antes do Náutico, Roberto Fernandes já havia dirigido Santa Cruz, CRB, América-RN, ABC, Confiança, Paraná, Confiança, Remo, Paysandu, Figueirense entre outros. É bastante rodado no futebol Nordestino, tendo também se aventurado no Sudeste, quando dirigiu o extinto Guaratinguetá, Ituano e Capivariano.

Ainda sem Roberto Fernandes, o CSA volta a campo na terça-feira para enfrentar o Brusque, às 20h30, no estádio Rei Pelé, em Maceió. O time é o 17º colocado, com 20 pontos.