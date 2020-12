Após igualar Pelé, Messi pode se tornar jogador que mais marcou por único clube

publicidade

Lionel Messi está prestes a superar um feito que até então era exclusivo de Pelé. O argentino atingiu a marca de 642 gols vestindo a camisa de um único time, o Barcelona, após balançar a rede na vitória do clube catalão por 1 a 0 diante do Levante, domingo, pelo Campeonato Espanhol. O feito coloca o jogador argentino no mesmo patamar do brasileiro, que também marcou 642 gols em jogos oficiais pelo Santos.

Até o momento, os números de Pelé continuam sendo superiores. Levando em conta jogos por clubes e pela seleção, Messi possui 713 gols oficiais. Nesse mesmo cenário, Pelé tem 49 a mais, 762. Se a comparação for somente de jogos oficiais e amistosos pelo clube (Santos x Barcelona), a diferença de Pelé fica ainda maior. O brasileiro tem 1.091 gol pelo Santos, enquanto Messi tem 674 pelo Barcelona.

Messi ainda possui alguns anos de carreira, o que dá ao argentino a chance de ultrapassar o número de gols de Pelé. A artilharia por um único clube está empatada no momento, mas Messi deve superar esta marca nos próximos jogos do time espanhol. Resta saber qual será a diferença que ele terá para Pelé até o fim de sua história no Barcelona. A diferença de Messi para o alemão Gerd Müller, que completa o pódio em terceiro, com 566 gols pelo Bayern de Munique, é de 76 gols.

Messi poderia ter igualado e ultrapassado a marca de 642 gols no jogo contra a Juventus, válido pela Liga dos Campeões. Tentativas não faltaram. O argentino finalizou 11 vezes, mas nenhuma foi capaz de balançar as redes de Buffon. O próximo jogo do Barcelona será nesta quarta-feira diante da líder Real Sociedad, que perdeu apenas uma partida no Espanhol na temporada.

Se o gol não sair na quarta, pode ser feito no sábado, quando a equipe catalã enfrenta o Valencia. O craque argentino deve ter apenas essa temporada para bater a meta, já que deverá deixar o Barcelona no ano que vem.

Confira os jogadores que marcaram mais gols em jogos oficiais por um único clube:

Messi: 642 - Barcelona

Pelé: 642 - Santos

Gerd Müller: 566 - Bayern Munique

Fernando Peyroteo: 544 - Sporting

Josef Bican: 534 - Slavia Praga

Jimmy McGrory: 522 - Celtic

Jimmy Jones: 517 - Glenavon

Uwe Seeler: 507 - Hamburgo

