Após queda em jogo da Eurocopa, Mario Fernandes tem suspeita de lesão na coluna

O lateral brasileiro naturalizado russo Mario Fernandes, que sofreu uma queda durante a partida entre as seleções da Rússia e Finlândia pela Eurocopa, nesta quarta-feira, está com suspeita de lesão na coluna vertebral, infomou a delegação russa. "Mario Fernandes tem uma suspeita de lesão na parte superior da coluna. Ele foi levado a um hospital em São Petersburgo para exame", divulgou o departamento médico da Rússia.

Ex-jogador do Grêmkio, o lateral sofreu uma forte queda durante uma disputa de uma bola pelo alto aos 26 minutos do duelo pela segunda rodada do Grupo B. Ele deixou o campo em uma maca com uma proteção em volta do pescoço e foi substituído por Vyacheslav Karavaev.

A lesão de Mario Fernandes é mais um duro golpe para a equipe russa, que já ficou sem o veterano Yuri Zhirkov, lesionado no sábado na derrota para a Bélgica (3-0) e não irá mais participar do torneio continental. O também lateral Fyodor Kudryashov é outro lesionado na equipe russa.

Os russos derrotaram a Finlândia por 1 a 0 nesta quarta e mantiveram suas chances de ir para as oitavas de final. Na segunda-feira, enfrentarão a Dinamarca em Copenhague.

