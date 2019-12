Após rebaixamento inédito, diretoria do Cruzeiro anuncia renúncia

publicidade

Após o inédito rebaixamento em 98 anos de história, a diretoria responsável pela queda do Cruzeiro no Brasileirão deste ano renunciou na tarde desta quinta-feira. A informação foi confirmada em nota oficial pelo site do clube.

Conforme o texto, o presidente do clube, Wagner Pires de Sá, e o vice-presidente Hermínio Francisco Lemos, assinaram a carta de renúncia de seus cargos nesta quinta-feira. A entrega da carta deve ser feita oficialmente ao presidente do conselho deliberativo, José Dalai Rocha, nesta quinta-feira.

Nas redes sociais, a torcida do Cruzeiro comemorou a renúncia de parte da diretoria. No entanto, pediu ainda a renúncia do segundo vice-presidente, Ronaldo Granata.

Por conta de uma grave crise financeira, com escândalos dentro e fora de campo, inclusive com investigações em curso por parte da Polícia Civil envolvendo a diretoria do clube, o Cruzeiro foi rebaixado pela primeira vez em 2019. A queda foi confirmada depois da derrota para o Palmeiras, por 2 a 0, no Mineirão, na 38ª rodada do Brasileirão.

Confira, abaixo, a nota do Cruzeiro na íntegra:

O Cruzeiro Esporte Clube vem a público informar que o presidente do Clube, Wagner Pires de Sá, e o 1º vice-presidente, Hermínio Francisco Lemos, assinaram na tarde desta quinta-feira a carta de renúncia aos seus respectivos cargos no Clube Celeste.

O Clube ainda comunica que na manhã desta sexta-feira ambos farão a entrega da carta ao presidente do Conselho Deliberativo do Cruzeiro, José Dalai Rocha.

Portanto, ficará faltando a carta de renúncia do segundo vice-presidente, Ronaldo Granata.