Após seis gols no tempo normal, Peru elimina o Paraguai nos pênaltis e avança na Copa América

publicidade

Goiânia foi palco de um grande jogo nesta sexta-feira, no qual após um empate por 3 a 3 no tempo normal, com direito a gol nos minutos finais, o Peru se classificou à semifinal da Copa América ao derrotar o Paraguai nas cobranças de pênaltis (4 a 3).

No tempo normal, os gols peruanos foram marcados por Vargas (duas vezes, nos minutos 21 e 40) e Yotún (80), enquanto os paraguaios balançaram as redes com Gustavo Gómez (11), Junior Alonso (54) e Ávalos (90).

A partida foi bastante movimentada, com direito a uma expulsão para cada lado (o peruano André Carrillo, 50, e Gustavo Gómez, 45+3), e acabou decidida nos pênaltis, com a seleção peruana convertendo quatro de seis cobranças, enquanto os adversários só conseguiram marcar três.

Agora o Peru aguarda a definição de seu rival na semifinal, que sairá ainda nesta sexta-feira do duelo entre Brasil e Chile, que se enfrentam no Rio de Janeiro.

Veja Também