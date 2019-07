Após título da Libertadores, presidente da ACBF destaca evolução do futsal sul-americano

publicidade

O presidente da ACBF, Bolívar Zuanazi, falou sobre mais uma importante conquista para a equipe de Carlos Barbosa neste fim de semana. No domingo, a Laranja bateu o Cerro Porteño por 3 a 1, em Buenos Aires, e garantiu o sexto título da Libertadores de Futsal na sua história.

A conquista fez com que a ACBF se igualasse ao Jaraguá, maior campeão da competição, com seis títulos. Além do tricampeonato seguido, em 2017, 2018 e 2019, a equipe da Serra Gaúcha levou o título nos anos de 2002, 2003 e 2011.

De acordo com o presidente, a competição permitiu ter um panorama do futsal na América Latina. Na avaliação dele, o esporte tem evoluído bastante nos últimos anos. "Muito se deve a realização da própria Libertadores. Temos bons times em vários países", avaliou.

Na final, a ACBF enfrentou uma das equipes mais tradicionais do esporte sul-americano: o Cerro Porteño, do Paraguai. Depois de ser derrotada pelos paraguaios na estreia, a Laranja deu o troco na final, ao vencer por 3 a 1. "Foi uma disputa que nos exigiu muita concentração e planejamento em relação ao sistema de jogo. Na final, buscamos eliminar os espaços e não dar os contra-ataques para eles".

Além do desafio em quadra, a ACBF precisou lidar com um componente a mais na decisão. A torcida do Cerro Porteño lotou quase 50% do ginásio e pressionou bastante na busca pelo título, que seria inédito para os paraguaios. "Eles estavam em grande número, mas tudo correu bem. No ínicio teve aquela provocação, água na quadra, mas não teve problema nenhum de violência", destacou.

Ausência no Mundial

Apesar do título da Libertadores, a ACBF ficou com um gosto amargo em relação à disputa do Mundial de Clubes, que acontece no final de agosto, na Tailândia. A organização da competição havia anunciado os clubes participantes ainda antes da decisão da Libertadores, e deixou a ACBF de fora.

Por conta do pouco tempo hábil para aguardar o campeão, os representantes brasileiros foram decididos previamente. Além do Magnus/Sorocaba, atual campeão do mundo, o Corinthians - eliminado nas quartas de final da edição da Libertadores pela própria ACBF - foi o escolhido para representar o Brasil.

Apesar de entender o atraso e a indefinição por conta da realização da Libertadores próxima à data do Mundial, lamentou a escolha dos critérios. Mesmo antes da realização da edição de 2019, a ACBF poderia ter ficado com a vaga, já que venceu em 2017 e 2018, também. "Não sei porque a escolha do Corinthians para essa vaga, uma equipe que nunca ganhou a Libertadores. A ACBF, por ser o clube que detinha o título, deveria ter sido convidada", lamentou.

Polêmica na Taça Brasil

A ACBF está envolvida em outra polêmica em relação à vagas em competições. Por conta do título estadual de 2018, na Liga Gaúcha, a ACBF teria o direito de disputar a Taça Brasil deste ano, que será realizada em Erechim. No entanto, por conta de divergências com a Federação Gaúcha do esporte, a equipe da Serra rompeu com a entidade. Por conta disso, a Assoeva, de Venâncio Aires, foi a indicada para a disputa.

De acordo com o gestor de futsal da ACBF, Francis Berté, a ACBF está buscando a vaga junto ao Tribunal de Justiça Desportiva da Federação, para ter direito à disputa. O julgamento, previsto inicialmente para 15 de julho, ainda não aconteceu.

O presidente Bolívar Zuanazi pediu sensibilidade à Federação, para que os critérios sejam respeitados. "A ACBF tem um nome, uma história dentro do futsal gaúcho. Essa quebra de critério não agrega em nada. Vamos ver o que a justiça nos apresenta", declarou.