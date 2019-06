Arena culpa clima e falta de tempo de recuperação para condição do gramado

publicidade

A administração da Arena do Grêmio respondeu nesta segunda-feira às críticas feitas ao seu gramado durante as partidas da Copa América. No domingo, o argentino Lionel Messi, cuja seleção venceu o Catar por 2 a 0, em Porto Alegre, criticou a situação geral dos estádios do Brasil, afirmando que “todos os gramados que jogamos estavam muito ruins”. Em nota, o complexo multiuso explicou que a situação da grama depende de fatores climáticos e de tempo para sua recuperação, o que não tem ocorrido devido ao calendário.

No texto, é dito que essas variáveis são fundamentais para a manutenção correta. “A primeira e mais importante é relacionada ao clima. A Ryegrass (grama utilizada no inverno) se desenvolve melhor em temperaturas mais baixas, o que não está ocorrendo em Porto Alegre neste período. Aliada ao sombreamento do inverno (metade do campo), as temperaturas estão mais elevadas, retardando o desenvolvimento da mesma e a sua recuperação pós atividades”.

Outro fato é a frequência do uso. “Pelas características da competição, durante o período de 14 a 23 de junho o gramado foi utilizado em 7 ocasiões (três partidas, um treino de reconhecimento e três treinos de aquecimento no pré-jogo). Os treinos exigem muito do gramado e o afetam de forma heterogênea, apresentando mais desgastes em algumas áreas do campo, dependendo das atividades realizadas”, lê-se no comunicado.

Por fim, a assessoria da Arena afirma que tais condições têm contribuído para uma recuperação mais lenta. “Estaremos empenhados e realizando os manejos adequados para alcançar as condições necessárias para a prática do melhor futebol em nossa arena”, destacou a nota.

Nesta quinta, às 21h30min, o local recebe a partida da Seleção Brasileira nas quartas de final da Copa América. O Brasil enfrenta Equador, Japão, Paraguai ou Uruguai – o adversário será definido após os resultados da fase classificatória nesta noite.