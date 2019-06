Argentina corta volante do River por lesão e convoca jogador do Tigres

publicidade

A seleção da Argentina tem uma alteração no grupo que vai disputar a Copa América no Brasil. Nesta segunda-feira, a Associação de Futebol Argentino (AFA) anunciou que o técnico Lionel Scaloni convocou o meio-campista Guido Pizarro para o torneio, em substituição a Exequiel Palacios, cortado por lesão.

Palacios se lesionou na última quinta-feira, quando participou da vitória por 3 a 0 do River Plate sobre o Athletico-PR, no Monumental de Nuñez, resultado que garantiu ao time argentino a conquista do título da Recopa Sul-Americana. O problema muscular na coxa esquerda, inclusive, levou o jogador a ser substituído durante o confronto.

Embora a Argentina tenha iniciado a preparação para a Copa América na semana passada, Palacios nem chegou a se apresentar a Scaloni, já que estava no River Plate em função da disputa da Recopa. E agora precisou ser cortado pelo treinador por causa da lesão.

Para substituí-lo, o técnico decidiu apostar em Pizarro, de 29 anos e jogador do mexicano Tigres. A convocação surpreendeu, pois o volante não estava presente na lista preliminar de 40 nomes para a Copa América.

Pizarro, aliás, não era chamado para a Argentina desde 2017. No ano passado, fez parte da lista preliminar para a Copa do Mundo, mas não da relação final de convocados para o torneio na Rússia. Na preparação para a Copa América, a Argentina fará amistoso em 7 de junho (sexta-feira) contra a Nicarágua, em San Juan.

A estreia no torneio será diante da Colômbia, no dia 15, na Arena Fonte Nova. Os outros compromissos na fase de grupos vão ser diante do Paraguai (dia 19, no Mineirão) e do Catar (dia 23, na Arena do Grêmio).