Argentina e Chile abrem a Copa América de 2020 em Buenos Aires

Argentina e Chile vão fazer a partida de abertura da Copa América de 2020 que será disputada no território da 'Albiceleste' e na Colômbia, segundo o sorteio realizado nesta terça-feira na cidade de Cartagena. Argentinos e chilenos vão se enfrentar no estádio Monumental de Buenos Aires no dia 12 de junho do próximo ano, como parte da Zona Sul da competição sul-americana, que pela primeira vez em um século será realizada em sede dupla.

A seleção do craque Lionel Messi voltará a se encontrar com a equipe de Arturo Vidal, depois da tensa disputa pelo terceiro lugar na última Copa América do Brasil-2019. Naquela ocasião os argentinos venceram por 2 a 1, em uma polêmica partida em que Messi foi expulso e sancionado durante três meses depois de se estranhar com o capitão da 'Roja', Gary Medel.

De acordo com o sorteio a convidada e estreante Austrália vai jogar na zona da anfitriã Argentina, enquanto que o Catar, que vai jogar pela segunda vez como convidado, cai no grupo da Colômbia e do campeão Brasil.

A Zona Sul tem, além da Argentina, Uruguai, Paraguai, Chile e Bolívia. Já a Zona Norte terá, o Catar, eliminado na fase de grupos no Brasil-2019 e anfitrião da Copa do Mundo de 2022, Colômbia, Brasil, Equador, Peru e Venezuela. A final será disputada no estádio Metropolitano de Barranquilla.

Confira os grupos: