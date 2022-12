Argentina e Croácia repetem confronto em busca de uma vaga na final da Copa do Mundo

publicidade

Em 21 de junho de 2018, a Argentina sofreu uma derrota por 3 a 0 para a Croácia em Nizhny Novgorod. Foi na segunda rodada do grupo D da Copa do Mundo da Rússia e agora as duas seleções se reencontram, na terça-feira, às 16h, pelas semifinais do Mundial de 2022.

Será a terceira partida entre os dois países na história do torneio. A outra ocorreu na fase de grupos da França-1998 e nessa ocasião a Argentina venceu por 1 a 0. Sete jogadores argentinos e oito croatas das atuais seleções estiveram com suas seleções na Copa do Mundo há quatro anos. Entre eles, nomes como Lionel Messi, Ángel Di María, Luka Modric e Ivan Perisic. O duelo também deixou lembranças para os treinadores das duas equipes: o croata Zlatko Dalic continua no comando e o argentino Lionel Scaloni era então integrante da comissão técnica de Jorge Sampaoli.

A Argentina chegou a este jogo da segunda rodada do grupo D da Copa da Rússia-2018 com seu orgulho ferido ao empatar em 1 a 1 na estreia contra a Islândia, num jogo em que Lionel Messi havia perdido um pênalti.

Uma falha de Willy Caballero permitiu à Croácia abrir o placar por intermédio de Ante Rebic, aos 53 minutos, e na reta final a seleção dos Bálcãs sentenciou, com gols de Modric (80) e Ivan Rakitic (90+1).

Desses três croatas que marcaram, apenas Modric está no Catar. A Argentina, com um ponto em dois jogos, ficou contra as cordas, embora depois tenha conseguido vencer a Nigéria por 2 a 1 e se classificar para as oitavas de final. Mas como vice-líder de seu grupo teve que encarar a poderosa França de Kylian Mbappé e acabou sendo derrotada por 4 a 3.

A Croácia venceu seu grupo com três vitórias em três jogos e depois fez história com o vice-campeonato. Foram exatamente os franceses (com uma vitória por 4 a 2) que o privaram de conquistar o troféu.

Copa-1998: triunfo argentino e liderança do grupo

A primeira vez que a Argentina enfrentou a Croácia (independente desde 1992 da ex-Iugoslávia) em uma Copa do Mundo foi na França-1998. O duelo ocorreu na fase de grupos, pela terceira rodada, à qual a Argentina de Daniel Passarella chegou confortavelmente na liderança, depois de ter vencido os dois primeiros jogos, contra Japão (1-0) e Jamaica (5-0).

Passarella colocou em campo um time alternativo e a Argentina venceu por 1 a 0 em Bordeaux, com gol de Mauricio Pineda, indo para as oitavas de final com três vitórias. A Croácia, que também havia vencido suas duas primeiras partidas, avançou para a fase seguinte como vice-líder desse grupo H.

A sorte das duas equipes foi então bem diferente na competição, já que a Argentina caiu nas quartas de final contra a Holanda (2 a 1), na partida do famoso gol de Dennis Bergkamp, enquanto a Croácia foi a surpresa da competição ao terminar em terceiro lugar no torneio. Naquela seleção croata havia nomes míticos de seu futebol como Davor Suker e Robert Prosinecki.

